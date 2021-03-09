Успенской в облегающем платье и без белья напомнили про возраст

Москва, 9 марта. Певица Любовь Успенская в честь 8 Марта похвасталась перед фанатами сногсшибательным нарядом. Под облегающее платье звезда не надела белье, что возмутило многих ее подписчиков.
Успенская поздравила поклонниц с праздником и пожелала им настоящего женского и материнского счастья.
«Каждая женщина — это целый мир, целая планета, достойная любви, уважения и счастья!» — написала она в Instagram.
«Королева шансона» сопроводила пост снимком, на котором позирует в коротком облегающем платье салатового оттенка с открытыми плечами и глубоким декольте и сапогах на каблуках.
Многие подписчики в ответ поздравили Успенскую с Международным женским днем и осыпали ее комплиментами. Однако нашлись те, кто не смог сдержаться и не высказаться о наряде артистки. 67-летней звезде эмоционально напомнили про возраст.
«Еще и без лифчика, ну вы, мать, даете»;
«Фу, как вульгарно!»;
«Любаня, перебор, всему свое время, его не обманешь»;
«Ну, вот прямо как-то «фу» этот образ»;
«Никак не вяжется возраст с выбором образа и одежды. Зачем давить из себя молодуху??? Можно выглядеть нормально и привлекательно на свой возраст!!!» — написали комментаторы.
Успенская в последнее время все чаще появляется на публике в экстравагантных нарядах. Вероятно, всему виной пластическая операция на ягодицах, на которую решилась певица.