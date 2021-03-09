Успенской в облегающем платье и без белья напомнили про возраст

Москва, 9 марта. Певица Любовь Успенская в честь 8 Марта похвасталась перед фанатами сногсшибательным нарядом. Под облегающее платье звезда не надела белье, что возмутило многих ее подписчиков.

Успенская поздравила поклонниц с праздником и пожелала им настоящего женского и материнского счастья.

«Каждая женщина — это целый мир, целая планета, достойная любви, уважения и счастья!» — написала она в Instagram.

«Королева шансона» сопроводила пост снимком, на котором позирует в коротком облегающем платье салатового оттенка с открытыми плечами и глубоким декольте и сапогах на каблуках.

Многие подписчики в ответ поздравили Успенскую с Международным женским днем и осыпали ее комплиментами. Однако нашлись те, кто не смог сдержаться и не высказаться о наряде артистки. 67-летней звезде эмоционально напомнили про возраст.

«Еще и без лифчика, ну вы, мать, даете»; «Фу, как вульгарно!»; «Любаня, перебор, всему свое время, его не обманешь»; «Ну, вот прямо как-то «фу» этот образ»; «Никак не вяжется возраст с выбором образа и одежды. Зачем давить из себя молодуху??? Можно выглядеть нормально и привлекательно на свой возраст!!!» — написали комментаторы.

Успенская в последнее время все чаще появляется на публике в экстравагантных нарядах. Вероятно, всему виной пластическая операция на ягодицах, на которую решилась певица.