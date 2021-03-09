Посол РФ оценил перспективу создания российско-белорусской армии

Минск, 9 марта. Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев заявил, что в настоящее время Москва и Минск не видят необходимости в создании единой российско-белорусской армии.

По его словам, нынешний уровень взаимодействия между странами в военной сфере полностью удовлетворяют Москву и Минск.

«По поводу выхода на единую армию, это, наверное, хорошая ваша фантазия, гипотеза​​​. Я не вижу в этом сегодня никакой необходимости. И взаимодействия в рамках ОДКБ достаточно для того, чтобы обеспечить нерушимость наших границ», — сказал посол.

Он также добавил, что уровень военного взаимодействия между Россией и Белоруссией является примером успешного сотрудничества, которое позволяет обеспечить обороноспособность двух государств.