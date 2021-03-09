Ида Галич рассказала о тяжелом моральном состоянии после развода

Москва, 9 марта. Популярный блогер Ида Галич тяжело переживает развод с Аланом Басиевым. Знаменитость рассказала о своем моральном состоянии в Instagram.

Галич указала, что развод с Басиевым выпал на все семейные праздники. В такие дни, по словам звезды Интернета, «накрывает по-особенному». И в эти моменты проявляется осуждение себя за неспособность сохранить отношения.

«Мол, смотри! Какие все вокруг молодцы счастливые, а ты неправильная, у тебя не получилось. Такое себе развлечение. Сегодня, как и в другие «праздничные» дни, мне совсем не хочется веселиться. И я учусь принимать себя такой. Не веселой/ не смешной/ не пытающейся всем во всем угодить. И это моя маленькая победа», — написала Ида на своей странице в социальной сети.

Интернет-пользователи в комментариях выразили слова поддержки. Они уверены, что у блогера все еще впереди и ей не стоит расстраиваться из-за проблем в личной жизни.

О расставании Иды и Алана стало известно в конце прошлого года. Звезда сама объявила о разводе, но не стала раскрывать подробности. По словам Галич, их отношения с Басиевым испортились, но они не собираются становится врагами. Девушка продолжает продвигать проект своего экс-возлюбленного.