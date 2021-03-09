Психолог объяснила желание «скопинского маньяка» увидеть своих пленниц

В начале марта на свободу вышел Василий Мохов, он же скопинский маньяк. Мужчина провел в колонии 17 лет за похищение двух несовершеннолетних девушек, которых насиловал и держал в бункере более трех лет.

Местным журналистам Мохов признался, что не поехал в родную деревню через Москву, поскольку его пригласили на телепередачу. Недавно Telegram-канал «112» выложил интервью, в котором он рассказал, что мечтает увидеться с бывшими пленницами и попросить у них прощения.

Правда ли, что только ради извинений Мохов хочет встретиться с девушками? Исправил ли его 17-летний тюремный срок и может ли пиар телепередач как-то повлиять на него? На все эти вопросы ФАН ответила психолог Марианна Абравитова.

«Надо понимать, что маньяки все-таки стоят совершенно особняком от всех других преступников, и у них определенная структура личности. Поэтому осознать, просить прощения — это не про них. Где-то в периферии личности они могут понимать, что они делают неправильно, но основная часть личности будет желать именно этого», — объясняет психолог.

Желание Мохова увидеть своих двух пленниц может разделяться на две части, считает собеседница агентства.

«Первая часть — это когда одна его субличность может попросить прощения, посмотреть им в глаза. А вторая часть однозначно еще подпитает свое желание продолжать «маньячить» дальше. Эти люди не исправляются, исправить их невозможно, потому что они так устроены. Мое мнение — все маньяки должны сидеть пожизненно, потому что, когда они выходят, они не делают временного промежутка, не сидят в паузе после срока. Они сразу начинают свою охоту и свои темные дела», — добавила Абравитова.

Психолог считает, что эта сущность в них неистребима. Субличность маньяка его подавляет и заставляет совершать зверства дальше.

«Вряд ли таким людям нужен пиар. Они устроены иначе, здесь более глубинные мотивы: с одной стороны, возможность действительно повиниться перед девочками, хотя вряд ли они пойдут на это. А с другой стороны, ему хочется посмотреть в их глаза, чтобы напитаться их энергией, ожить и иметь мотивацию, тем самым погрузиться в поле своих жертв», — резюмировала эксперт.

Недавно российская актриса кино Елена Драпеко жестко раскритиковала появление Виктора Мохова на ток-шоу и объяснила, как можно препятствовать распространению идеи совершения преступления.