Правоохранители Армении завершили предварительное следствие по делу Манукяна

Ереван, 9 марта. Предварительное следствие по делу кандидата в премьеры Армении Вазгена Манукяна завершено. Об этом сообщил его адвокат Арам Вардеванян.

По словам представителя защиты, следственный комитет заявил о завершении предварительного расследования дела в отношении первого премьера республики.

«Я буду ходатайствовать о прекращении этого политического дела, так как оно не имеет никакого отношения к Уголовному кодексу», — заявил Вардеванян.

Стоит отметить, что Манукяну предъявлено обвинение за «озвучивание призывов к насильственному конституционному строю в республике».

Федеральное агентство новостей сообщало, что президент Армении Армен Саркисян провел встречу с членом исполнительного органа Республиканской партии Ваграмом Багдасаряном.