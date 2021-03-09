Впервые с октября в РФ выявили менее десяти тысяч случаев COVID-19

Москва, 9 марта. Коронавирус подтвердился у 9445 человек в РФ за минувшие сутки впервые с октября, сообщил оперативный штаб по контролю над эпидемиологической обстановкой.

Последний раз менее 10 тысяч заражений медики выявили 3 октября 2020 года. После этого уровень заболеваемости начал расти. Больше всего новых случаев COVID-19 за прошедшие 24 часа зафиксировали в Москве, Санкт-Петербурге и Подмосковье. Суточный показатель выздоровлений составил 9931, скончались 336 человек.

Всего с начала пандемии российские врачи выявили 4 342 464 новых случая коронавируса во всех регионах страны. Полностью инфекцию побороли 3 932 177 пациентов. Зафиксировано 89 809 летальных исходов. Сейчас в РФ проходит массовая вакцинация, привиться может любой желающий бесплатно и на добровольной основе. Актуальные сведения о распространении COVID-19 опубликованы на официальном портале стопкоронавирус.рф.