Приморские спасатели нашли тела четырех человек на реке Раздольная

Владивосток, 9 марта. Сотрудники МЧС подняли со дна тела трех детей, которые провалились под лед на машине во время зимней рыбалки.

Спасатели также пояснили, что обнаружили труп матери погибших детей на льду. Женщина смогла выбраться из машины марки Nissan Datsun, но вскоре умерла из-за переохлаждения. Поиски отца семейства продолжатся спустя сутки.

По предварительным данным, семья решила выбраться на зимний отдых, но не вернулась домой, сообщал ФАН. Жители поселка Тавричанка вскоре после этого рассказали о том, что видели крышу их автомобиля в проруби.

На месте трагедии работают правоохранители. Они выяснят все обстоятельства инцидента и примут процессуальное решение.