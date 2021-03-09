Цены на мясо птицы будут зафиксированы в России на три недели

Москва, 9 марта. Крупные производители мяса птицы и торговые точки решили заморозить отпускные цены на куриную тушку на три недели. Объем поставок останется на уровне не ниже прошлогоднего.

Мясоперерабатывающие предприятия могут столкнуться с нехваткой товара и будут вынуждены сократить производство колбасных изделий в эконом-сегменте. Отпускные цены временно заморожены на уровне 145 рублей за килограмм мяса. По мнению экспертов, в ближайшее время главное не столько удержать стоимость, сколько сохранить объемы предложения.

Соглашение было заключено в конце прошлой недели между Национальным союзом птицеводов («Продо», «Черкизово», ГАП «Ресурс») и Ассоциацией компаний розничной торговли (Х5 Retail Group, «Магнит», «Ашан» и другие). Договоренность носит неформальный характер и не закреплена документально. Она не распространяется на розничный ретейл, передает «Коммерсантъ».

Федеральное агентство новостей ранее сообщало, что куриные яйца и мясо птицы могут подорожать в России. Производители продукции собираются увеличить отпускные цены на 10%. Об этом сообщили Минпромторгу торговые точки.