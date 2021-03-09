8 марта в Сирии: как страна празднует день революции 1963 года

Нестабильная обстановка, коррупция и раздробленность государства после получения независимости от Франции — все это привело к государственному перевороту в Сирии 8 марта 1963 года. Сейчас эта дата — официальный праздник.

Корреспонденты международной редакции ФАН узнали, насколько этот день важен для сирийцев и обсудили историю праздника с экспертом по безопасности Али аль-Асфари.

«Революция 8 марта — важный поворотный момент в борьбе сирийского народа против колониализма, отсталости, и прочих негативных явлений, которые наблюдались в дореволюционной Сирии. Революция остановила череду локальных переворотов, поскольку до 1963 года они происходили буквально каждые несколько дней или несколько месяцев, в зависимости от поддерживающих сил», — говорит он.

По словам эксперта, после революции значительно укрепились отношения Сирии с Советским Союзом. С приходом к власти Хафеза Асада (отца действующего президента Башара Асада — прим. ред.) в стране были проведены реформы, которые заметно повысили качество медицины и образования. Несмотря на десять лет войны, Сирия до сих пор занимает передовые позиции на Ближнем Востоке по уровню грамотности среди населения.

Инициаторами революционного движения в Сирии в 1963 году стали члены военного комитета местного отделения партии Баас (Партия арабского социалистического возрождения).

Недовольные ситуацией в стране силы разработали план захвата двух военных лагерей, военной академии в Хомсе, радиостанции в Дамаске и взятия под контроль 70-й бронетанковой бригады.

Из-за нестабильной ситуации в стране, регулярных протестов и правительственных чисток революционерам удалось заручиться поддержкой значительной части офицерского состава армии. Несмотря на возможные репрессии со стороны действующего руководства Сирии и попытки сорвать проведение операции, глава партии Баас Мишель Афляк дал добро на начало действий, направленных на смену власти.

Будущий президент Сирии Хафез Асад принимал непосредственное участие в тех событиях. В частности, он возглавлял захват военной базы в пригороде столицы и склонил 70-ю бронетанковую бригаду к капитуляции — это был один из переломных моментов революции.

В последние годы в стране отказались от проведения масштабных общественных мероприятий 8 марта по причине экономического кризиса, вызванного войной и санкциями со стороны стран Запада.

Сегодня празднование дня революции по большей части проходит в государственных учреждениях или подразделениях вооруженных сил. Однако Аль-Асфари считает, что это не уменьшает значимость тех событий — отголоски этого праздника всегда остаются в сердцах людей.