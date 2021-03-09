Ожидается борьба, или Что стоит за прибытием «Академика Черского» в Калининград

Возникают уже новые экономические и политические расклады, которые американская сторона, главный противник «Северного потока — 2», будет стараться изменить не в пользу России. Об этом в комментарии ФАН рассказал эксперт фонда «Народная дипломатия» Сергей Простаков.

«Академик Черский»

Судно-трубоукладчик «Академик Черский» прибыло в Калининград для прохождения предэксплуатационных испытаний, чтобы после присоединиться к строительству «Северного потока — 2». Об этом 9 марта свидетельствуют данные MarineTraffic.

О том, что «Академик Черский» будет принимать участие в строительстве «Северного потока — 2», было известно еще 4 марта. Nord Stream 2 AG тогда направил необходимое уведомление в морское управление Дании (DMA). Все работы будут проводиться в соответствии с полученными разрешениями.

Кроме того, строительство трубопровода «Северный поток — 2» будет вестись в территориальных водах Дании до конца сентября 2021 года.

«Ожидается напряженная борьба»

Как отметил Сергей Простаков, становится понятно, что с технической точки зрения вряд ли случатся события, способные непосредственно помешать прокладке оставшейся части «Северного потока — 2». «Академик Черский» предназначен для глубоководных работ, на которые не способно судно «Фортуна», сейчас занимающееся достройкой участка газопровода. Это уже ценно само по себе, так как многие сомневались в том, что российская сторона в состоянии выполнить свои обязательства.

«Тем не менее возникают уже новые экономические и политические расклады, которые американская сторона, главный противник «СП-2», будет стараться изменить не в пользу России. Судя по заявлениям и действиям представителей германской элиты, она настроена на успешное завершение проекта. Однако одного факта появления нового газопровода, пусть это и очень важное событие, будет недостаточно для того, чтобы считать ситуацию с транзитом российского газа в Европу хорошей», — считает Сергей Простаков.

Он заметил, что уже появились заявления о возможной увязке транзита через «Северный поток — 2» с гарантиями сохранения украинской газотранспортной сети. Очевидно, что все расходы по ее восстановлению из разрухи, в которой она оказалась из-за действий киевских властей, будут стараться переложить на Россию.

«Кроме того, есть регуляторные риски со стороны Евросоюза. Энергетическая политика ЕС проводится с упором на возобновляемые источники энергии, и возможны различные препятствия по использованию «СП-2». Нельзя забывать и об американских интересах. Их Вашингтон может постараться использовать уже не барьерами в прокладке трубопровода, а стремлением включить в процесс его работы компании из США», — пояснил Сергей Простаков.

Поэтому, заметил аналитик, и в случае завершения строительства самого «Северного потока — 2» Россию ожидает напряженная борьба. Однако окончание его прокладки было бы серьезным успехом, демонстрирующим принципиальную невозможность с помощью американских санкций остановить крайне выгодный для Европы и России проект.

«Северный поток — 2» — это газопровод из России в Германию мощностью 55 миллиардов кубометров в год. В конце 2019 года действующий на тот момент президент США Дональд Трамп подписал план военного бюджета страны на 2020 год, который включает введение санкций в отношении проекта.

Напомним, Берлин с сожалением воспринял решение Соединенных Штатов о введении ограничительных мер против судна «Фортуна», которое участвует в строительстве газопровода «Северный поток — 2».