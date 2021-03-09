Минюст готовит нормы для привлечения к уголовной ответственности физлиц-иноагентов

В список физических лиц, признанных в России иностранными агентами, на сегодняшний день никто не включен. Об этом ФАН рассказали в пресс-службе Министерства юстиции РФ.

Напомним, что с 1 марта начали действовать изменения в статье 330.1 Уголовного кодекса РФ, которыми введена уголовная ответственность для физических лиц, выполняющих функции иноагента, но не подавших заявление об их включении в такой список или не предоставивших отчет о своей деятельности. Нарушителям грозит штраф до 300 000 рублей или в размере дохода за два года, до 480 часов обязательных или до 5 лет принудительных работ или лишение свободы на тот же срок.

«Порядок ведения списка физических лиц, выполняющих функции иностранного агента и его размещение в сети Интернет, порядок исполнения физическим лицом обязанностей, установленных законодательством, а также порядок привлечения к ответственности, в случае уклонения от исполнения установленных законом обязанностей и/или принудительного включения в список, устанавливается Министерством юстиции РФ», — пояснили ФАН в пресс-службе ведомства.

Там уточнили, что нормативные правовые акты, необходимые для реализации норм законопроектов, находятся в процессе разработки и принятия уполномоченными органами. Сейчас на обсуждении находится подготовленный ведомством законопроект, предусматривающий порядок ведения такого списка и предоставления ими отчетности.

18 марта будет проведена экспертиза нормативного акта, и в случае ее успешного прохождения предлагаемые нормы вступят в силу. Документ предусматривает ведение списка физлиц аналогично принципам ведения реестра НКО, признанных иностранными агентами.

При этом граждане, ранее включенные в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранных агентов, не являются фигурантами списка, уточнили в Минюсте. Напомним, в декабре прошлого года в реестр СМИ-иноагентов были впервые внесены пять физических лиц: основатель фонда «В защиту прав заключенных» Лев Пономарев, журналисты «Радио Свобода» Людмила Савицкая и Сергей Маркелов, главный редактор «Псковской губернии» Денис Камалягин, а также петербургская художница и активистка Дарья Апахончич.

При этом Министерство юстиции РФ в соответствии с действующим законодательством отвечает за оба перечня — реестр СМИ-иноагентов и список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.