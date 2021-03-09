«Учитель самообороны» из Краснодара воровал телефоны у подопечных во время демонстрации приемов

Краснодар, 9 марта. Полиция задержала ранее судимого мужчину, которого обвиняют в краже. Он обворовывал «учеников» во время «уроков» по самообороне.

Житель Краснодара может провести ближайшие пять лет в колонии по статье о краже, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Злоумышленник придумал хитроумную схему, с помощью которой воровал у потерпевших мобильные телефоны. Мужчина подходил к гражданам и предлагал продемонстрировать несколько полезных приемов самообороны для дальнейшего использования. Во время «обучения» он доставал гаджеты из карманов «учеников».

Фигуранта удалось задержать в одном из местных хостелов. Подозреваемый уже дал признательные показания.

ФАН ранее сообщал о масштабных хищениях на одном из мордовских заводов. Группа рабочих наворовала металла почти на 18 млн рублей