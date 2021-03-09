McDonald’s включит в меню искусственное мясо

Москва, 9 марта. Крупнейшая в мире сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s перейдет на мясо из пробирки. Стало известно, что соглашение на его поставку уже заключено с известным производителем.

Многие эксперты считают, что люди будут употреблять вместо настоящего мяса его заменители уже к 2035 году. Маркетологи в связи с этим прогнозируют увеличение числа предложений такого продукта на рынке.

Растительным называется мясо, выращенное в лаборатории из культуры клеток. Оно полностью имитирует вид, вкус, цвет, запах и консистенцию реального продукта, но в его основе лежит соевый или гороховый белок, или пшеничный глютен.

Линейка с растительным мясом, которая появится в McDonald’s, будет носить название McPlant и состоять из растительной курицы, свинины и яиц. Контракт на поставку такого мяса ресторанная сеть заключила с Beyond Meat. Именно это производитель станет «предпочтительным поставщиком сырья» на протяжении как минимум трех лет, пишет «Экосфера».

Beyond Meat на сегодняшний день является самым крупным и известным производителем искусственного мяса в мире. Продукция компании изготавливается на основе растительного белка (гороха, бобов, сои) и имитирует вкус курицы, свинины и говядины. Еще в 2019 году она появилась в другой популярной сети ресторанов быстрого питания — KFC.

По мнению экспертов, искусственное мясо необходимо предлагать не только в заведениях общепита, но и в магазинах, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня». Реального животного продукта для обеспечения потребностей населения планеты в будущем может оказаться недостаточно.