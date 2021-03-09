Пресс-секретарь Зеленского объяснила отсутствие диалога с Вашингтоном

Киев, 9 марта. Президент США Джозеф Байден не провел переговоры с украинским коллегой Владимиром Зеленским из-за отсутствия сформированной администрации.

Об этом сообщила пресс-секретаря украинского лидера Юлия Мендель. По ее словам, в администрации США не было людей, с которыми можно связаться. Мендель отметила, что попытка наладить контакт с Вашингтоном была.

«Я сказала: «Мы здесь». «Очень хорошо, что связались, давайте оставаться на связи», — описала пресс-секретарь диалог с американской стороной.

По мнению Мендель, в сложившейся ситуации нет негатива. Работа между дипломатическими службами стран ведется. Кроме того, идет подготовка некой «платформы», которая превратит переговоры Зеленского и Байдена в конкретные действия.

Федеральное агентство новостей сообщало, что замруководителя Офиса президента Украины Юлия Свириденко сообщила о планах Киева включить Вашингтон в переговоры по Донбассу.