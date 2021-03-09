Два человека пострадали в ДТП с участием микроавтобуса и фуры в Якутии

Якутск, 9 марта. Междугороднее такси столкнулось с большегрузом. Пострадали два пассажира. Оба автомобилиста в момент аварии были трезвы.

Авария произошла на 766-м километре ФАД «Лена» в Алданском районе республики. Водитель «Тойота Хайс» не справился с управлением и допустил столкновение с КамАЗом.

Инцидент произошел на ремонтируемом участке дороги. По словам водителя иномарки, он слишком поздно увидел КамАЗ, который ехал ему навстречу, а попытка затормозить привела к заносу. В результате чего автомобиль врезался в фуру. Две пассажирки микроавтобуса получили травмы. В ходе проверки выяснилось, что оба водителя были трезвые.

Водитель микроавтобуса погиб в аварии во Владивостоке в районе улицы Снеговой, сообщал ранее портал Deita. Водитель не справился с управлением и врезался в полуприцеп, припаркованный на обочине.