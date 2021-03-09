Новый фильм с Кристианом Бэйлом обошелся Netflix в 55 млн долларов

Москва, 9 марта. Стриминговая платформа Netflix купила права на новую картину с голливудским актером Кристианом Бэйлом в главной роли. Картина обошлась сервису в 55 млн долларов.

По данным издания Deadline, новый фильм Скотта Купера — это экранизация романа «Бледно-голубой глаз» Луиса Байарда. Сделка с создателями проекта делает ее крупнейшим контрактом в истории кинорынка. Это третье крупное приобретение сервиса за дни работы рынка — до этого были куплены «Операция Фарш» и «Ледяная дорога».

Новая кинолента с Бэйлом в главной роли расскажет о серии убийств, произошедших в 1830 году в Американской военной академии в Вест-Пойнте. Главным героем становится ветеран-детектив, который берется за расследования дела.

Еще один фильм выйдет на Netflix. Речь идет о картине по повести Джорджа Мартина «Песчаные короли». Режиссером ленты стал Гор Вербински, известный по работе над «Пиратами Карибского моря».