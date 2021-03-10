Теракт в Хасаке и подкрепления СНО в Дейр эз-Зоре — что произошло в Сирии 9 марта

Международная редакция Федерального агентства новостей подводит итоги 9 марта 2021 года и рассказывает об основных событиях, произошедших в Сирийской Арабской Республике.

Большой Идлиб

Деятельность ВС Турции

Военнослужащие ВС Турции начали работы по выводу наблюдательных пунктов близ поселков Кяфр Насих, Батабо и Убайн Самаан, расположенных на западе провинции Алеппо.

Также сообщается, что личный состав, несший службу на этих пунктах, будет направлен на укрепление линии разграничения с Сирийской Арабской Армией (САА).

Террористическая активность

Боевики обстреляли из артиллерийских орудий населенные пункты Дадих и Мардих, расположенные в южной части провинции Идлиб.

Заевфратье

Зона контроля Международной коалиции

Несколько бензовозов компании «Катарджи» зашли в подконтрольные курдским боевикам из проамериканских «Сирийских демократических сил» (СДС) районы в окрестностях города Эт-Табка на западе провинции Ракка.

Патруль ВС США в сопровождении вертолетов был замечен в районе населенного пункта Айн Дивар, расположенного около города Аль-Маликия, на северо-востоке провинции Хасака.

Зона контроля правительственных сил

В город Аль-Маядин, в южной части провинции Дейр эз-Зор, прибыли подкрепления проправительственного ополчения «Сил Национальной Обороны» (СНО). Причина усиления позиций пока неизвестна.

Зона операции «Источник мира»

Вооруженные силы РФ и Турции провели совместное патрулирование в окрестностях города Ад-Дарбасия на севере провинции Хасака.

В городе Рас аль-Айн, расположенном на севере провинции Хасака, на одном из КПП протурецкой группировки взорвался заминированный автомобиль, в результате чего пострадали не менее восьми бойцов «Сирийской национальной армии» (СНА), а также несколько местных жителей.

Северная Сирия

Зона операции «Щит Евфрата»

Между боевиками из СНА и курдскими вооруженными формированиями СДС произошли боестолкновения на направлениях Кяфр Хашир и Марааназ на севере провинции Алеппо.

Центральная Сирия

Правительственная армия провела наступление на позиции боевиков оперативного штаба «Хайят Тахрираш-Шам» (ХТШ, запрещено в РФ) близ деревни Аль-Анкави, расположенной в долине Эль-Габ, на северо-западе провинции Хама.

Сирийские источники сообщают, что Россия приступила к строительству военной базы в провинции Хомс. Объект возводится в Джебель аль-Мазар, в 13 километрах к северу от Пальмиры. База будет располагать вертолетной площадкой, а также взлетно-посадочной полосой протяженностью примерно 800 метров, часть которой уже заасфальтирована. Общая площадь военного объекта составит 37 гектаров.

روسیه ساخت یک پایگاه نظامی بزرگ را در منطقه پالمیرای #سورية آغاز کرده است. این تاسیسات در منطقه جبل المزار ، 13 کیلومتری شمال پالمیرا در حال ساخت است.



مساحت کل پایگاه 37 هکتار خواهد بود. pic.twitter.com/9DTcnwrVZm — Ali Semicolon ; (@AliSemicolon) March 10, 2021

Министр нефти и минеральных ресурсов Сирии Бассам Туама совершил рабочую поездку на месторождение Аш-Шарифа нефтяной компании Хаян на востоке провинции Хомс, которое недавно вновь было запущено после длительного перерыва. Сообщается, что на месторождении теперь добывается 200 тысяч кубометров газа ежедневно.

The Ministry of Oil and Mineral Resources workers are completing the maintenance of the compressor system at the second station of the Hayan Oil Company in #Homs.



That will secure an increase in production by about 200 thousand cubic meters of gas per day.#Syria pic.twitter.com/TIocxTf3hc — Syrian Eye (@eye_syrian) March 9, 2021

Южная Сирия

Провинция Деръа

В результате нападения неизвестных боевиков на дороге между городами Аль-Ядуда и Аль-Музейриб погиб офицер САА из 4-й дивизии.