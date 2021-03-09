Сергей Кравцов оценил возможность переноса учебного года из-за выборов

Москва, 9 марта. Учебный год на территории Российской Федерации начнется 1 сентября. Об этом проинформировал руководитель Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

Отвечая на вопрос журналистов о возможном переносе учебного года из-за парламентских выборов, глава ведомства напомнил, что ученики традиционно отправляются на обучение 1 сентября, если этот день не выпадает на субботу или воскресенье.

Сергей Кравцов подчеркнул, что на фоне выборов депутатов Госдумы России в сентябре 2021-го никакого переноса учебного года не планируется. Стоит отметить, что в текущем году 1 сентября выпадает на среду.

Министр просвещения РФ ранее сообщал, что этот учебный год планируется начать в очном формате. На сегодняшний день Россия готова к любому сценарию развития пандемии.