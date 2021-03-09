Ингеборга Дапкунайте пожаловалась на неправильное произношение ее фамилии в России

Москва, 9 марта. Знаменитая актриса литовского происхождения Ингеборга Дапкунайте рассказала, как правильно произносится ее фамилия, а также раскрыла свою настоящую дату рождения.

Звезда фильма «Утомленные солнцем» пожаловалась, что в России ее фамилию произносят с ударением на третий слог, хотя это в корне неверно. На самом деле требуется ударение на второй слог, пусть это многим и кажется непривычным.

«Наверное, в силу своей какой-то невинности и молодости мне было неудобно поправлять людей. Из-за этой дурацкой вежливости так вышло», — объяснила актриса в YouTube-шоу Masters Of Taste.

Кроме того, по словам Дапкунайте, ее, как правило, поздравляют с днем рождения 20 января, хотя на самом деле она появилась на свет в другой день.

«Я родилась 19 [января], но написали меня 20 [января], потому что медсестре показалось это красивее», — уточнила артистка.

Дапкунайте добавила, что ее мать рожала поздно ночью и была настолько вымотана, что не стала спорить с медсестрой по этому поводу.

Недавно свою настоящую фамилию раскрыл звезда фильма «Стиляги» и «Конек-Горбунок» Антон Шагин. По словам актера, до семи лет он был Горшковым.