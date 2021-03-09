«Калашников» успешно завершил испытания нового пистолета для Росгвардии

Москва, 9 марта. Государственные испытания нового модульного пистолета Лебедева для Росгвардии успешно завершены. Об этом сообщили в пресс-службе группы компаний «Калашников».

Согласно информации пресс-службы, тестирования были завершены в феврале.

«Пистолет разрабатывался по тактико-техническому заданию Росгвардии в ходе опытно-конструкторской работы «Разработка перспективного пистолета под патрон 9х19 мм с расширенными тактическими возможностями», шифр «Рысь», — рассказали в «Калашникове».

Отмечается, что командование Росгвардии высоко оценило новый пистолет. Государственная комиссия утвердила результаты испытаний пистолета и рекомендовала его к принятию на вооружение Росгвардии.

Также в концерне предполагают, что модульным пистолетом Лебедева могут заинтересоваться и другие силовые структуры России.

Ранее ФАН сообщал, что американские эксперты назвали слишком умным новое смарт-ружье от "Калашникова".