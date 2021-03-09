Украинцы нашли «руку советской власти» в поедании блинов на Масленицу

Киев, 9 марта. Украинские СМИ пытаются доказать населению, что традиция выпекать блины в период празднования Масленицы якобы произошла от советской власти.

Русские и украинцы традиционно называют Масленицей последнюю неделю перед Великим постом. Этот период также знаменует окончание зимы и начало весны. Однако в современной Украине продвигают замену Масленицы на Колодий, называя блины «москальской выдумкой».

«Масница, а не «Масляна» (Масленица. — Прим. ред.), и вареники вместо «блинов», — привел обозреватель Николай Подкопаев заголовок статьи одного из местных изданий.

Подкопаев отметил, что на Украине у Масленицы действительно имелись другие названия. Он обратил внимание на «ушлых бизнесменов», которые пытаются сыграть на пропагандируемом различии.

«Масница, Сырница, Сыропустная неделя, Колодка, Колодий, Запусты, Пущение, Турица — как наши предки праздновали «запуск» Великого поста! Оказывается, коронным блюдом на столе были не блины, а вареники с разными начинками!», — следует из рекламы украинского магазина, который продвигает свою продукцию.

Пермская мэрия ранее сообщила, что традиционное сжигание чучела и большие гуляния на Масленицу не предусмотрены в 2021 году. По информации Федерального агентства новостей, решение местных властей связано с эпидемиологической ситуацией.