Мишустин подписал постановление о досрочной пенсии для ряда граждан

Москва, 9 марта. Правительство расширило возможности досрочного выхода на пенсию для ряда граждан. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Как уточнили в пресс-службе кабмина, речь идет об учителях, врачах, летчиках, пожарных, спасателях и других категорий работников. В стаже работы, дающем право на досрочный выход на пенсию, будут засчитываться периоды обучения и дополнительного профессионального образования, включая курсы повышения квалификации. Главным условием является сохранение за сотрудником на это время рабочего места и заработной платы. Работодатель при этом должен производить отчисления и взносы на обязательное пенсионное страхование.

Согласно документу, новый порядок распространяется на все категории граждан, имеющих право на досрочную пенсию по старости. Особенно он будет актуален для тех, чья профессия предусматривает постоянного повышения квалификации.

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