Свиристели наелись забродивших яблок в парке Красноярска и опьянели

Красноярск, 9 марта. Обитающие в национальном парке «Шушенский бор» свиристели захмелели. Причиной стало поедание забродивших плодов.

Птицы съели забродившие яблоки и плоды рябины в нацпарке, располагающемся на юге Красноярского края. За захмелевшими свиристелями сотрудники «Шушенского бора» наблюдали 8 марта. Об этом рассказали в пресс-службе национального парка.

«Хохлатые красавцы передвигались по снегу вразвалочку, с трудом координируя движения, а некоторые птицы лежали на снегу, не реагируя на людей», — сказано в сообщении.

Яблоки и ягоды рябины забродили из-за тепла. При плюсовой температуре, содержащийся в плодах, сахар превращается в этиловый спирт. Птицы, ничего не подозревая, стали клевать упавшие на землю плоды. В итоге печень свиристелей не справилась с нагрузкой. Теперь они страдают не только от алкогольного опьянения, но и от интоксикации.

Посетителей национального парка «Шушинский бор» призвали не подходить и не трогать свиристелей. Их организм самостоятельно справится с нагрузкой. Когда «опьянение» пройдет, птицы вернутся к привычному образу жизни, сказали специалисты.