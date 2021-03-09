Глава МИД Восточного правительства Ливии встретился с генконсулом Судана

Бенгази, 9 марта. Министр иностранных дел Восточного правительства (Тобрук) Абдель Хади Хувейдж провел встречу с генеральным консулом Судана Абдуллой Абакаром Салехом.

Основной темой переговоров стали проблемы, связанные с проживанием суданской общины на территории Ливии. По мнению политиков, для улучшения условий жизни граждан необходимо активизировать сотрудничество между странами в культурной и образовательной сферах.

По данным пресс-службы, Хувейдж и Салех также рассмотрели вопрос снижения потоков беженцев между государствами и обозначили стремление к сокращению нелегальной миграции в регионах.

Глава МИД положительно оценил политику Судана в отношении Великой эфиопской плотины «Возрождение» (Хидасэ) и поддержал предложение Египта о создании международного четырехстороннего комитета, состоящего из Африканского и Европейского союзов, США и ООН. По его мнению, инициативы приближают дипломатическое решение проблемы.

Хувейдж подчеркнул, что для стабилизации отношений с Аддис-Абебой Хартуму необходимо завершить установление официальных границ. С помощью демаркации ограничительных линий государства смогут значительно снизить уровень напряженности, отмечает дипломат.

В завершение министр иностранных дел Восточного правительства поздравил Судан с исключением из списка стран-спонсоров терроризма. Последствия данного решения Вашингтона проанализировала международная редакция Федерального агентства новостей.