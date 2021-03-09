Минэнерго Дагестана рассчитывает решить проблемы с электроснабжением за два года

Махачкала, 9 марта. Электросетевой комплекс Дагестана будет полностью готов к зиме 2022-2023 годов, и жители республики не будут страдать от частых перебоев в электроснабжении. Власти региона рассчитывают, что ситуация должна существенно улучшиться уже к следующей зиме.

По словам министра энергетики и ЖКХ Дагестана Манвела Мажонца, перебои со светом в домах местных жителей вызваны ветхим состоянием электросетевого комплекса республики. Для выправления ситуации региональные власти ведут переговоры с «Россетями».

«Население не должно оставаться без обеспечения электроэнергией при нормальной готовности к зиме. Поэтому мы ведем переговоры с руководством «Россетей» о необходимости приведения сетей в порядок», — сообщил он журналистам.

Глава профильного ведомства рассчитывает, что уже следующая зима пройдет с меньшим количеством аварий. При этом в 2022 году уже весь электросетевой комплекс республики будет приведен в нормативное состояние.

«К следующей зиме мы должны подойти на совершенно другом уровне подготовленности, и, конечно, таких массовых отключений должно быть намного меньше. Сказать, что полностью решить проблемы к следующей зиме, сложно — десять лет сети не видели необходимого обслуживания, не получали необходимых инвестиций. Я думаю, что уже в 2022–2023 годы мы должны зайти в штатном режиме, должны работать без серьезных аварий, обусловленных состоянием сетей. Природа есть природа, аварии могут быть, но их будет в несколько раз меньше, если сети будут в нормативном состоянии», — заявил Мажонц.

Во второй половине февраля в Дагестане без электричества остались не менее 170 тысяч человек в семи районах республики и некоторых микрорайонах Махачкалы. Только в одном Акушинском районе был обесточен 21 населенный пункт.

Ранее ФАН сообщал, что врио главы Дагестана Сергей Меликов раскритиковал работу руководителей муниципальных образований и ответственных служб за неудовлетворительную подготовку к зиме. Он напомнил, что ранее чиновники отчитывались проведении соответствующих работ, однако с наступлением холодов выявились проблемы со снабжением населения электроэнергией, газом и другими ресурсами.