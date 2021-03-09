Юмористка Светлана Рожкова рассказала о неизлечимой болезни

Москва, 9 марта. Юмористке Светлане Рожковой поставили страшный диагноз — билиарный цирроз печени. Но звезда, несмотря на неизлечимую болезнь, ведет активный образ жизни.

Рожкова начинает гастрольную деятельность. Она уверена, что сцена спасает ее от недугов. Что касается болезни, то сейчас состояние Светланы стабильное, но из-за перенесенного коронавируса ей пришлось поменять тактику лечения.

«К сожалению, моя болезнь не лечится полностью, но процессы идут очень и очень медленно, поэтому, друзья мои, у меня есть время на творчество и полноценную хорошую жизнь. Ковид прошел в легкой форме, в больнице не лежали. Три месяца назад всей семьей переболели и все еще не пришли в ту физическую форму, в которой были до заражения. Заболевание это коварное и неоднозначное», — сказала артистка в беседе с изданием «СтарХит».

Тяжелые этапы в жизни знаменитости помог пережить ее супруг Юрий, с которым она вместе уже несколько лет. Поделиться секретом счастливых отношений Светлана не смогла, отметив, что у каждой семьи он свой.

О смертельной болезни стало известно в октябре 2018 года. Тогда врачи заявили, что ей осталось жить полтора года. Сейчас артистка тщательно занимается лечением.