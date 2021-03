Лазарев порадовал поклонниц стриптизом в честь 8 Марта

Сочи, 9 марта. Популярный певец Сергей Лазарев сделал поклонницам необычный подарок в честь 8 Марта. Видеоролик он опубликовал на своей странице в Instagram.

Знаменитость сейчас отдыхает вместе с друзьями в Сочи. Артист попробовал себя в качестве горнолыжника и даже экскурсовода. Певец наслаждается отпуском и дарит поклонникам небольшие подарки.

Например, в честь женского дня поп-исполнитель станцевал дерзкий танец на открытом воздухе возле бассейна. Сергей был в белоснежном халате, а затем начал сбрасывать с себя одежду, обнажая накаченный торс. В это же время звезда напевал You can leave your hat on Джо Кокера, которую используют в кино во время демонстрации откровенных танцев.

«С 8 Марта, дамы. Стриптиз на улице для вас», — сопроводил видеозапись 37-летний певец.

Затем поп-исполнитель нырнул в бассейн с горячей водой. Говоря об отдыхе в бассейне, артист произнес: «Кайфушечка».

Сергей Лазарев после победы на шоу «Танцы со звездами» отправился на горнолыжный курорт в Сочи, чтобы освоить новые виды спорта. Артисту пришлось приобрести экипировку, и он был возмущен ценой за комплект.