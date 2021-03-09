Оперштаб обновил данные по коронавирусу в России на 9 марта

Москва, 9 марта. Российские врачи выявили всего 9445 новых случаев коронавируса в стране за минувшие сутки. Такую информацию предоставили в оперштабе.

Почти 11% новых пациентов с COVID-19 не замечали у себя никаких проявлений заболевания, обратили особое внимание медики. Выявить таких заболевших удалось благодаря масштабному тестированию на коронавирус по всей России.

Положительный результат теста на COVID-19 получили 4,3 млн россиян с начала пандемии коронавируса. Порядка 3,9 млн пациентов уже вылечились от заболевания. Массовая вакцинация от заболевания началась на территории страны в начала 2021 года.