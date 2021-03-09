Новый клип группы Little Big Sex Machine разочаровал фанатов

Москва, 9 марта. Новый клип петербургской панк-поп-рэйв-группы Little Big собрал более 2 миллионов просмотров на YouTube. Ролик Sex Machine, вышедший 8 марта, понравился далеко не всем фанатам.

Помимо основного состава музыкального коллектива, в съемках принял участие танцор Дмитрий Красилов. Он полюбился поклонникам Little Big еще после клипа Uno. Молодого человека прозвали «Пухляшом», он мгновенно стал героем мемов.

Но даже появление танцора не смогло «спасти» видео. В комментариях под роликом немало негативных сообщений. Некоторые поклонники посчитали творение артистов «проходной ерундой» и выразили свое разочарование новой работой коллектива.

«Ребята, вы не торопитесь, пожалуйста, возьмите паузу, найдите вдохновение, не надо вот это все. Вы особенная группа, на одном припеве и «Пухляше» далеко не уедешь»; «Честно говоря, последнее творчество никак не заходит»; «Что за шляпа, ребята? Где старые Little Big?» — говорится в комментариях.

Группа Little Big, как стало известно накануне, не поедет от России на Евровидение. Коллектив должен был выступить на музыкальном конкурсе еще в прошлом году, но планы изменила пандемия коронавируса. В 2021 году в Роттердам отправится певица Манижа.