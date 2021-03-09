Израиль не намерен одобрять применяемую в Киеве вакцину

Иерусалим, 9 марта. Официальный Иерусалим не устроил индийский препарат Сovishield, который Украина применяет для борьбы с коронавирусом. Об этом сообщил украинский посол в Израиле Евгений Корнийчук.

По словам дипломата, Киев и Иерусалим ведут переговоры по взаимному введению паспортов вакцинации для туристических путешествий, однако Израиль отказался признавать индийскую вакцину, которую используют на Украине.

«У нас с этим пока проблемы, поскольку те вакцины, которые применяются украинским правительством, Израиль пока не собирается одобрять», — заявил Корнийчук в эфире телеканала «Украина-24».

Евгений Корнийчук заявил, что в скором времени стороны «будут решать» этот вопрос.

Федеральное агентство новостей писало, что в Верховной раде усомнились в подлинности видео с вакцинацией президента страны Владимира Зеленского.