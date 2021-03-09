Букингемский дворец готовит ответ на скандальное интервью принца Гарри и Меган Маркл

Лондон, 9 марта. Пресс-служба Букингемского дворца готовит ответ на интервью принца Гарри и Меган Маркл, в котором супруга внука Елизаветы II обвиняла королевскую семью в расизме.

Обычно королевская семья не отвечает на какие-либо подобные заявления. Откровения Меган Маркл в интервью американской телеведущей Опре Уинфри спровоцировали волну обсуждений. Половина британцев убеждена, что принц Гарри и его супруга повели себя неподобающе. Об этом говорится в исследовании YouGov.

По признанию принца Гарри и Меган Маркл, они покинули Великобританию из-за расизма в СМИ. Двухчасовое интервью транслировалось 8 марта в США. К тому же его показали в Великобритании на ITV.