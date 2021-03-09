Сахалинские власти объявили о планах запустить морской туризм в июне

Южно-Сахалинск, 9 марта. Морские туристические маршруты появятся в Сахалинской области этим летом. Об этом сообщили власти региона.

Желающим предоставят возможность отправиться на Монерон. Это остров в Татарском проливе. В рамках морского туризма путешественникам предложат позаниматься дайвингом и посетить экскурсии. Еще один маршрут может пройти через село Охотское и маяк Анива.

«Если говорить про южную группу Курильских островов, эта история тоже, я думаю, начнется в июне», — отметил исполняющий обязанности министра туризма Сахалинской области Андрей Ромашевский в комментарии ТАСС.

Россияне ранее рассказали, какие места хотели бы посетить в пределах страны. Большинство надеется побывать в долине гейзеров на Камчатке. К тому же многие мечтают увидеть Большое Яшалтинское озеро в Калмыкии, пишет «Ридус». Путешественников привлекает и горный хребет Дуссе-Алинь в Хабаровском крае.

Среди курортных городов россиян наиболее интересуют Сочи, Калининград и Ялта. Руководитель пресс-службы одного из отечественных туроператоров Лариса Аханова порекомендовала присмотреться к таким направлениям, как Туапсе, а также к Зеленогорску и Комарово в Ленобласти.