Симферополь, Ялту и Бахчисарайский район перевели на подачу воды по графику

Симферополь, 9 марта. После праздников Симферополь, Ялта, Симферопольский и Бахчисарайский районы вернулись к подаче воды по графику.

Ранее ограничения на подачу воды были отменены на время праздничных выходных по случаю 8 Марта. В период с 6 по 9 марта вода в домах крымчан шла без перерыва с 6 утра 6 марта до 9 утра 9 марта.

"Спасибо "Воде Крыма", что у нас выходные дни не было ограничений в Симферополе и Ялте", – заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

Подача воды осуществляется согласно графику для каждого населенного пункта, района, столичной улицы. С расписанием подачи воды можно ознакомиться на сайтах администраций муниципалитетов.