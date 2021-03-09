Российские поставщики установили рекорд по экспорту продовольствия

Москва, 9 марта. Поставки продовольствия из России за границу в 2020 году достигли рекордного значения, свидетельствуют данные центра «Агроэкспорт» при Минсельхозе РФ.

Российский экспорт продовольствия за рубеж в прошлом году составил 79 млн тонн сельскохозяйственных товаров. В денежном выражении поставки достигли суммы в 30,7 млрд долларов, что на 20% выше, чем в 2019 году. Таким образом, Россия впервые за постсоветскую историю заработала на экспорте продовольствия за рубеж больше, чем потратила на импорт.

Как уточнили РБК в «Агроэкспорте», покупателями российской продукции стали 150 стран. Основным импортером остается Китай, на долю которого приходится 13% всех поставок. Второе место заняла Турция (10%), а третье — Казахстан (почти 7%). Минсельхоз объяснил показатели прошлого года хорошими темпами развития отрасли и стремлением многих государств увеличить запасы продовольствия во время пандемии.

Представитель Союза органического земледелия Сергей Коршунов ранее заявил, что органический экспорт продуктов из РФ в 2020 году вырос на 50%. По его словам, этому способствовало открытие в России перерабатывающих предприятий.