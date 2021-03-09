Агутин раскрыл детали конфликта с Градским на шоу «Голос»

Москва, 9 марта. Знаменитый певец и композитор Леонид Агутин раскрыл детали конфликта с другом, одним из основоположников русского рока Александром Градским. Музыканты поссорились на шоу «Голос».

Конфликт разгорелся после выступления участницы Полины Зизак. Девушка исполнила песню Уитни Хьюстон, но у нее во время номера не хватило дыхания. Это во время обсуждения отметил не только Агутин, но и его коллега Дима Билан.

Градский возмутился словами исполнителей и предложил им самим попробовать выступить с песней Хьюстон.

«Я не стал поднимать и продолжать эту бучу — в конце концов он прав», — рассказал Агутин в интервью Галине Юзефович для ее YouTube-канала.

По словам артиста, они с коллегой не общались пять дней. Первый шаг после ссоры сделал Градский.

«Старик, ну ты же понимаешь!» — произнес он, подойдя к Агутину.

Тот в ответ попытался оправдаться, уточнив, что хит Хьюстон не смогли бы перепеть даже такие звезды, как Пол Маккартни и Эрик Клэптон.

Тем временем на глазах у зрителей постепенно разгорается скандал из-за одной из участниц детского «Голоса». Выступление дочери певца Сергея Трофимова на конкурсе вызвало бурные споры в Сети.