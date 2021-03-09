По следам 8 Марта: зачем нужен женский футбол. Колонка Алексея Игонина

Поговорим о женском футболе, тем более что эта тема тесно связана с праздником 8 Марта. Несколько дней назад в Ленинградской области состоялся межрегиональный футбольный турнир, посвященный Международному женскому дню. Соревнования были организованы АНО «Ленинградская семья», объединяющей многодетные семьи Ленобласти. В ходе турнира встретились команды многодетных мам из Москвы, Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

То, что на футбольном поле встретились не просто спортсменки, но и многодетные мамы, придает этому событию особую остроту. Это был не только подарок женщинам к 8 Марта. На мой взгляд, это было нерядовое событие, а также возможность получить незабываемый заряд эмоций. Эти эмоции испытали не только сами спортсменки, но и их мужья и дети, которые были на трибунах и болели за своих любимых женщин. Так что у нас получилось отличное семейное мероприятие.

Женское лицо футбола

В последнее время женский футбол активно развивается, в том числе в нашей стране. Многие наши ведущие футбольные клубы, такие как «Зенит» и «Локомотив», давно повернулись к женскому футболу лицом. Например, «Локомотив» уже объявил, что у него будет не только взрослая женская команда, но и молодежная, и юношеская. Напомню, «Локомотив» недавно выиграл первый в истории женский Суперкубок России.

Так что футбол уже прочно завоеван женщинами. Успехи женского футбола — отличный повод поговорить, зачем вообще существует этот вид спорта. На эту тему я разговорился с одним болельщиком, который постоянно ходит на игры женских команд. Он мне объяснил очень важную вещь: неправы те, кто относится к женскому футболу скептически, дескать, большинству это просто неинтересно. Его аргумент таков:

«А вы попробуйте посмотреть на выступление женских команд с точки зрения эмоций. Именно своей эмоциональностью женский футбол отличается от профессионального спорта в целом и даже от любительского спорта, в котором, как мы знаем, зачастую эмоции преобладают над результатом».

Я полностью согласен с этой точкой зрения. Наблюдая игру женских команд, можно получить массу положительных эмоций, чистого адреналина. Для этого нужно совсем немного — научиться понимать и любить женский футбол. Как только это произойдет, уверен, развитие этого вида спорта в нашей стране будет стремительным. Это видно на примере нашего турнира. Спортсменки бы нас не отпустили, если бы мы еще во время награждения не просто пообещали провести следующий турнир, а практически его анонсировали. Разговаривая с футболистками, я понял, что они полны сил и энтузиазма заниматься все больше и больше. А это, напомню, многодетные мамы!

Еще интересный факт. Капитан команды Ленинградской области рассказала мне, что три футболистки, к сожалению, не смогли принять участие в соревнованиях из-за травм. На самом деле, травма была только у одной участницы — перелом ноги, а две другие многодетные мамы не смогли принять участие в турнире в связи с очередной беременностью. Стопроцентно «наша» история: игроки пропускают матч не из-за растянутой мышцы или перелома, а по гораздо более серьезной причине: женщина готовится стать матерью! Это вам не перелом или ушиб!

Догонит ли женский футбол по популярности мужской

Чтобы женский футбол стал не менее популярным, чем мужской, очень важно поменять к нему отношение. Основной посыл мне видится в том, что женский футбол — это не только и не столько преодоление и победы, но и то, о чем я уже говорил выше — эмоции и эстетика. Думаю, скоро люди будут идти на футбол в том числе за этим.

Что касается денег, которых на женский футбол тратится гораздо меньше, то это вопрос рынка. У нас в России, к сожалению, и на играх мужского чемпионата стадионы не заполняются. Организаторы идут на разные ухищрения, вплоть до предложений вернуть пиво на стадионы. На мой взгляд, финансовая сторона не должна мешать развиваться женскому футболу. Известно, что на количество болельщиков влияет только качество игры. Нужно стремиться, чтобы футбол в своей эмоциональной ипостаси стал востребованным, тогда у женского футбола появятся и болельщики, и средства.

Для нас эта эстетическая составляющая была самой главной. На нашем турнире даже не было кубков и медалей — просто все участницы получили подарки к 8 Марта. Для наших футболисток главным было не победить, а поучаствовать и получить удовольствие. А мы с удовольствием на это посмотрели.

Ждем вас на кубке Ленинградской области по футболу среди многодетных мам!