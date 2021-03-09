Зрители смогли посмотреть «Лигу справедливости» Зака Снайдера на HBO Max раньше срока

Вашингтон, 9 марта. Альтернативная версия супергеройского фильма «Лига справедливости», снятая режиссером Заком Снайдером, оказалась на сервисе HBO Max раньше срока.

Зрители обратили внимание на «утечку», когда захотели посмотреть фильм «Том и Джерри». Вместо картины о приключениях кота и мыши запустилась режиссерская версия «Лиги справедливости».

По всей видимости, причиной стала техническая ошибка. Но некоторые интернет-пользователи предположили, что виной всему студия Warner Bros. Ее отношения со Снайдером оставляют желать лучшего.

««Лига справедливости» Зака Снайдера была временно доступна на HBO Max, и ошибка была устранена в течение нескольких минут», — передает The Hollywood Reporter заявление сервиса.

Премьерный показ фильма состоится в России 18 марта. Посмотреть картину можно будет на «КиноПоиск HD».