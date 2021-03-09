Блогер рассказал, как Дава оставил бывшую одну в спецприемнике

Все еще не утихают слухи о расставании телеведущей Ольги Бузовой и блогера Давида Манукяна. Бывший возлюбленный певицы в своем Instagram показывает себя только с лучшей стороны, начал новую жизнь, сделал операцию, рассчитался с долгами и посвятил Бузовой трогательную песню.

А экс-телеведущая «Дома-2» Ольга Бузова записывает истории, где проклинает Манукяна и рассказывает, как тот избивал ее. Многие подписчики стали обвинять звезду в алкогольной зависимости, но близкие друзья уверяют, что с алкоголем у нее проблем нет и никогда не было.

Поклонники этой пары разделились на два лагеря: кто-то поддерживает Бузову, а кто-то выбрал сторону Давида.

Недавно в Telegram-канале, владельцем которого является видеоблогер Игорь Синяк, появилась информация о старых отношениях Манукяна с Кариной Кросс.

В голосовых сообщениях, которые были опубликованы на канале, говорилось о периоде, когда пара находилась в отношениях. Тогда оба попали в неприятную ситуацию. В 2019 году блогеры снимали клип, в котором шли прямо по проезжей части центральной улицы столицы, а им вслед сигналили автомобилисты.

За такой метод хайпить пару задержали на 10 суток. На следующий день мама Давы внесла за сына залог, и его выпустили, а его на тот момент возлюбленная осталась отбывать наказание в полиции.

Романтика, одном словом. После того, как блогера выпустили, он начал пиариться на данном инциденте, пока его девушка оставалась под стражей.

Ранее музыкальный критик и продюсер Евгений Бабичев рассказал ФАН, зачем Дава и Бузова притворялись влюбленными.