Вашингтон, 9 марта. Немецкие овчарки президента США Джо Байдена сосланы на родину президента в Делавар после «инцидента с укусами», произошедшего с охраной Белого дома.

Президент Байден и его жена Джилл содержат пару крупных собак по кличке Чемп и Мэр. Последнего президентская чета взяла из приюта в 2018 году, и, как сообщают источники CNN, именно Мэр напал на одного из сотрудников охраны Белого дома. Имя пострадавшего не называют, однако известно, что травмы были «достаточно серьезными», чтобы собак отправили домой в Делавар.

Ранее сотрудники Белого дома уже жаловались на агрессивное поведение Мэра. Пес постоянно лаял на сотрудников администрации Байдена, на многих напрыгивал, и уже неоднократно пытался на кого-нибудь напасть, однако всякий раз его успокаивал либо кто-то из президентской четы, либо дрессировщик.

Сам Байден признался, что не умеет обращаться с собаками. В декабре прошлого года он получил серьезную травму стопы как раз во время игры с Мэром. Тогда он попытался заставить собаку гоняться за собственным хвостом, однако что-то пошло не так, он упал и получил травму.

Ранее Федеральное агентство новостей рассказывало, как связаны между собой секс втроем, личностный рост и голосование за Джо Байдена.