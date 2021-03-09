Обозреватели Sohu раскрыли причины совместного давления России и США на Украину

Пекин, 9 марта. Желание украинских властей продать партию стратегических бомбардировщиков Ту-160 в КНР не удалось осуществить из-за консолидированной позиции руководства России и США.

Об этом пишет авторитетное китайское издание Sohu, пересказ публикации представляет «ПолитРоссия». Авторы статьи напоминают, что в годы холодной войны СССР и США жестко соперничали во многих сферах, но при этом достигли договоренности не продавать любым другим государствам стратегическое вооружение собственного производства.

В постсоветский период Украина хотела реализовать доставшиеся ей стратегические бомбардировщики Ту-160 Китаю, однако Москва и Вашингтон помешали этому с помощью объединенного политического давления, хотя между двумя странами имелись большие и растущие противоречия.

«Причину нетрудно понять. Будучи одним из самых мощных стратегических бомбардировщиков в мире в то время, бомбардировщик Ту-160 сделал бы Соединенные Штаты и Россию уязвимыми», — отмечают авторы статьи.

В итоге украинские Ту-160 были порезаны на металлолом, напоминает Sohu.

Ранее сообщалось, что российские стратегические бомбардировщики Ту-160 провели маневры в Северной Атлантике вблизи от ключевой базы НАТО.