Экономист рассказала, почему США не проявляют агрессию к «Северному потоку — 2»

Санкционная ястребиная риторика вокруг «Северного потока — 2» возникла по вине не совсем адекватных конгрессменов, которые настояли на включении статьи о санкциях против российского трубопровода в оборонный бюджет США. Об этом в комментарии ФАН рассказала старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

Новые санкции

Группа республиканцев в Палате представителей США написали письмо главе Государственного департамента США Энтони Блинкену, в котором выразили обеспокоенность из-за политики администрации Джо Байдена в отношении «Северного потока — 2».

Авторы послания обеспокоены, что публичные заявления Белого дома, направленные против «Северного потока — 2», не подкреплены такими же реальными действиями. Также республиканцы интересуются, почему официальный Вашингтон не вводит санкции против европейских компаний, которые нарушают объявленный Белым домом санкционный режим.

Запросы без ответа

Как отметила Анна Бодрова, инициативы идут со стороны сторонников Республиканской партии, что вполне закономерно. При этом в администрации самого Джо Байдена отношение к России и ее внешней политике весьма умеренное, что может быть основанием для новых антироссийских санкций. Однако до сих пор Байден не проявлял вербальной агрессии в адрес РФ, поэтому запросы сенаторов могут оставаться без ответа, пока это не потребуется Вашингтону в глобальных целях.

«Проект «Северный поток — 2», как уже говорилось неоднократно, для Запада является идеальным инструментом политических манипуляций, хотя сам по себе носит исключительно экономический характер и как бизнес-проект весьма неплох и может быть эффективен. В проекте задействовано большое количество узкоспециальных компаний-подрядчиков, без которых довести его до финала будет проблематично. У России пока нет соответствующего опыта и технологий», — пояснила Анна Бодрова.

По ее словам, компании-подрядчики в свою очередь не горят желанием портить отношения с Западом из-за работы на проекте — при малейшем риске свернут свою деятельность. Так уже было не раз. Такие паузы способны затянуть процессы завершения «Северного потока — 2», но в случае благоприятного развития событий проект можно запустить уже до конца года.

«Санкционная ястребиная риторика вокруг «Северного потока — 2» возникла по вине не совсем адекватных конгрессменов, которые настояли на включении статьи о санкциях против российского трубопровода в оборонный бюджет США. Но ранее Дональд Трамп отказался вводить санкции, напрямую затрагивающие интересы европейского бизнеса. В ЕС сложилась вполне прозрачная и гармоничная конкуренция между поставщиками газа, а по всем экономическим показателям российский газ очень выгоден Европе. Борьба США с российскими газопроводами продолжится», — заключила Анна Бодрова.

«Северный поток — 2» — это газопровод из России в Германию мощностью 55 миллиардов кубометров в год. В конце 2019 года действующий на тот момент президент США Дональд Трамп подписал план военного бюджета страны на 2020 год, который включает введение санкций в отношении проекта.

Напомним, Берлин с сожалением воспринял решение Соединенных Штатов о введении ограничительных мер против судна «Фортуна», которое участвует в строительстве газопровода «Северный поток — 2».