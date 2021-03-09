Ученые спрогнозировали срок создания искусственного сверхинтеллекта

Москва, 9 марта. Искусственный сверхинтеллект может появиться к 2070 году и сделать из человека «домашнее животное», заявил футуролог Евгений Кузнецов.

Сверхинтеллет может сделать человека своеобразным «домашним живоьтным». Такая умная нейросеть сумеет распознать любой механизм контроля со стороны человека и уклониться от него, считают ученые. Создание этого ИИ прогнозируется примерно к 2070 году, объяснил Кузнецов в комментарии РИА Новости.

Нейросеть начнет заботиться о человеке, делая его жизнь максимально комфортной. Люи даже не заметят, как начнут становиться «питомцами» сверхинтеллекта. ИИ также будет препятствовать войнам на Земле, заключил футуролог.