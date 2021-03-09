Главный тренер МХК «Красная Армия» Левицкий умер в 56 лет

Москва, 9 марта. Наставник выступающего в Молодежной хоккейной лиге (МХЛ) клуба «Красная Армия» Александр Левицкий скончался на 57-м году жизни.

Тренер Александр Левицкий, возглавлявший команду «Красная Армия», ушел из жизни в 56-летнем возрасте. Специалист, у которого был инсульт, скончался в больнице, сообщил источник ТАСС.

Левицкий работал в хоккейной школе ЦСКА с 2006 года. Кроме того, в сезоне-2018/19 он входил в тренерский штаб юниорской сборной России. О месте и дате похорон наставника «Красной Армии», которая 11 марта проведет первый матч плей-офф МХЛ против «Спартака», пока не сообщалось.