Россия и Китай работают над созданием лунной исследовательской станции

Москва, 9 марта. Россия и Китай активно сотрудничают в области исследования Луны и дальнего космоса. Об этом сообщил посол КНР в России Чжан Ханьхуэй.

По его словам, ближайшее время Роскосмос и Китайское национальное космическое агентство подпишут меморандум о сотрудничестве в области создания международной научной лунной станции. При этом планируется создание объединенного центра по исследованию Луны и дальнего космоса.

Он добавил, что Россия и Китай в течение последних 30 лет постоянно углубляли и расширяли сотрудничество, достигнув высоких результатов в сфере дистанционного зондирования Земли, а также исследования Луны и дальнего космоса. Кроме того, ощутимый прогресс наблюдается в области создания электронных компонентов космического назначения.