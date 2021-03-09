Михаил Цивин отрицает знакомство женщин, пришедших на передачу с его первой женой

Вокруг Михаила Цивина и Натальи Дрожжиной, а также вдовы и дочери Баталовых продолжают разгораться страсти. Теперь уже нападают на самого Михаила Цивина, обвиняя его в избиении первой жены, когда та была беременна его сыном. Якобы он бил ее ногами, дабы спровоцировать выкидыш. Цивин назвал «подруг» первой жены аферистками, которые даже неправильно назвали ее фамилию. И объяснил, почему в период беременности они просто не могли ее видеть.

Михаил Цивин со своими адвокатами готовит ряд исков, причем иски будут направлены именно на тех участников серии передач, которые с экрана обвиняли его и Наталью Дрожжину во всех смертных грехах. По словам Михаила Семеновича, у него есть все доказательства того, что его оболгали.

«Приходят какие-то женщины, которые 20-30 лет назад были шапочно знакомы с моей покойной женой, матерью моего сына. Рассказывают, что во время беременности я ее бил ногами, чтобы произошел выкидыш, — возмущается Цивин. — Вы все это можете записать и легко проверить, мои слова легко доказуемы. Они там на программе даже не знают ее фамилию. Они называют ее Светланой и какой-то неизвестной фамилией».

По словам Цивина, его правоту готов подтвердить не только его сын, но и пасынок — сын первой жены от первого брака.

«Слава богу, жив ее сын от первого брака, подполковник вооруженных сил, много лет работал за границей. Я его в свое время отдал учиться в военный институт иностранных языков. Он работал в Объединенных Арабских Эмиратах, в Кувейте, в Алжире», — говорит Михаил Семенович.

Цивин рассказал ФАН всю хронологию беременности первой супруги, которую она фактически провела вне Москвы. Поэтому «подружки» не могли стать свидетелями отношений между мужем и женой.

«С моей женой я находился в мае 1982 года в поездке в Ташкенте, Самарканде, — объясняет юрист. — Это была туристическая поездка. Потом она работала до ухода в декрет. Затем мы уехали в круиз на «Адмирале Нахимове» по Черному морю. После чего пребывали в доме отдыха Совета министров Грузии в Сухуми. Там отдыхали практически весь октябрь. Вернулись оттуда в январе, после Нового года она легла на сохранение в институт гинекологии и акушерства на Пироговской улице. Там пролежала до 25 января, после чего ей сделали кесарево сечение, родился сын Петр. Она была на восемь лет старше меня».

Ранее ФАН писал, что Наталья Дрожжина обратилась с иском в суд к Баталовой Марии Алексеевне. Дрожжина хочет расторгнуть договор пожизненной ренты, заключенный между сторонами. Адвокаты Баталовой требуют признать контракт недействительным.