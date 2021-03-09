Жителя Саранска осудили за экстремистское видео с нацистской символикой

Саранск, 9 марта. Мужчина из Мордовии на своей странице в Сети разместил экстремистский видеоролик. Правоохранители обнаружили в нем и нацистскую символику.

Материал, заинтересовавший стражей порядка, был размещен в социальной сети «ВКонтакте». По содержанию ролик признали экстремистским.

«В видеоролике содержались нацистская атрибутика или символика. При этом доступ к видеоматериалу имел неограниченный круг лиц», — уточнили в региональном МВД.

За свою любовь к тематике нацизма 25-летний мужчина ответил перед судом. Теперь ему придется заплатить два штрафа по одной тысяче рублей.

Ранее ФАН писал о злодеяниях жителя Мордовии. С помощью старого авто и актерского таланта он обогатился на 2,5 млн рублей.