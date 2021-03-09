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Самому младшему из погибших при пожаре на Сахалине за день до трагедии исполнился год

Самому младшему из погибших при пожаре на Сахалине за день до трагедии исполнился год

Южно-Сахалинск, 9 марта. Погибшие воспитывались в неблагополучной семье, из которой ранее забирали детей. Отмечается, что дети находились дома без присмотра взрослых.

Жертвами пожара на первом этаже жилого дома в Томаринском районе стали 4-летняя и 2-летняя девочки, а также мальчик, которому за день до происшествия исполнился год. Они воспитывались в неблагополучной семье, трех членов которой ранее поместили в детдом.

Во время трагедии пострадавшие находились дома одни. О причинах возгорания пока не сообщается. Губернатор Сахалина поставил ситуацию на личный контроль.

ФАН ранее сообщал подробности трагедии.

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