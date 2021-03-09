Бредихин рассказал, когда появится первый гей-батальон в рядах ВСУ

Москва, 9 марта. Возникновение гей-подразделения в рядах Вооруженных сил Украины является «европейской реальностью», о которой мечтают украинские власти. Об заявил главный политолог Антон Бредихин.

Ранее в СМИ появилась информация о формировании ЛГБТ-подразделения в ВСУ. Однако позднее Генштаб Вооруженных сил Украины опроверг данную информацию. При этом у многих читателей данная новость не вызвала сомнений, передает «ПолитРоссия».

Бредихин отметил, что лоббирование интересов представителей нетрадиционной сексуальной ориентации является одним из самых крупных политических трендов современного Запада. По его словам, данная перспектива является вполне реальной, так как она соответствует евроатлантическим устремлениям Украины.

«Украинскую армию сейчас изменяют под стандарты НАТО, США обещают на поддержку этого процесса все новые и новые транши, а солдаты ВСУ проходят обучение у американских инструкторов. После такого обучения, столь сильного влияния американцев на украинцев, в Киеве вполне могли задуматься над формированием ЛГБТ-подразделения», — пояснил эксперт.

Стоит отметить, что в конце января 2021 года президент США Джо Байден отменил введенный экс-главой Белого дома Дональдом Трампом запрет на службу трансгендеров в американской армии. При этом Байден выразил уверенность, что «половая принадлежность не должна являться препятствием для военной службы, так как сила Америки заключается в ее многообразии», передает RT.