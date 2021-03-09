Власти 12 американских штатов выступили против климатического указа Байдена

Вашингтон, 9 марта. Руководство Миссури и еще 11 штатов США подали иски в отношении президента Джозефа Байдена и его администрации за подписание указа о защите здоровья населения и окружающей среды.

Согласно полученной информации, распоряжение главы государства предусматривает расширение полномочий федеральных регуляторов. По мнению истцов, указ нарушает принципы разделения власти и может нанести серьезный экономический ущерб.

Также в ходатайстве сказано, что федеральные власти смогут утверждать цифры общественных издержек парниковых газов, которые станут основанием для регуляторов изменять и вводить новые положения. Это приведет к дополнительному финансовому бремени обычных жителей США.

Федеральное агентство новостей сообщало, что глава Минфина США Джанет Йеллен описал восстановление экономики страны буквой «К». Некоторые сферы развиваются, другие увядают.