Изрезанный труп уроженки Узбекистана нашли в Шушарах

Санкт-Петербург, 9 марта. Мертвую женщину обнаружили в квартире по Московскому шоссе. В ее смерти правоохранители подозревают сожителя.

Установлено, что 30-летняя гражданка соседней республики нигде не работала, сообщает источник ФАН в правоохранительных органах. В Ленобласть она приехала на заработки.

Полицейские задержали по подозрению в совершении преступления ее 22-летнего безработного сожителя. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Обстоятельства смерти женщины устанавливаются.

Мужчину, труп которого нашли ранее на земле под Петербургом, опознала мать его сожительницы. Им оказался 47-летний безработный местный житель.